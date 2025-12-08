 Президент Ильхам Алиев принял генерального директора компании Global Infrastructure Partners | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора компании Global Infrastructure Partners

First News Media12:20 - Сегодня
8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора глобальной компании по управлению инфраструктурными инвестициями Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высоко оценив партнерство, сложившееся между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) и компанией Global Infrastructure Partners, Президент Ильхам Алиев отметил, что примерами успешного сотрудничества являются осуществленное Фондом совместно с компанией инвестирование по оператору высокоскоростной железной дороги Italo и лондонскому аэропорту Гатвик. Коснувшись долгосрочной стратегии развития нашей страны, глава государства в этом контексте подчеркнул значение партнерства с Global Infrastructure Partners.

Отметив плодотворные результаты сотрудничества с ГНФАР, Адебайо Огунлеси сказал, что инвестирование компанией управляемых ею фондов сформировали надежную модель партнерства между двумя структурами.

Гость подчеркнул, что возглавляемая им компания обладает международным опытом в оптимизации аэропортов, логистики и транспортных коридоров, в области энергетики, в том числе возобновляемой энергетики. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых компанией в различных инфраструктурных областях, новых тенденциях, формирующихся на фоне глобального энергетического перехода, были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных инициатив по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Следует отметить, что компания Global Infrastructure Partners, созданная в 2006 году и приобретенная в 2024 году крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock, в настоящее время управляет активами на сумму около 189 миллиардов долларов США. BlackRock же в настоящее время управляет активами в объеме почти 14 триллионов долларов, сохраняя ведущие позиции на мировом инвестиционном рынке.

