Министры энергетики стран ОТГ встретятся в Стамбуле

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции примет в Стамбуле пятую встречу министров энергетики стран Организации тюркских государств (ОТГ).

По информации ведомства, мероприятие состоится 9–10 декабря в Стамбуле под председательством министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

В рамках программы министр проведет серию двусторонних переговоров с коллегами, в ходе которых будут подробно рассмотрены действующие проекты и новые перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере.

В мероприятии примут участие представители Секретариата ОТГ, министры энергетики стран-участниц ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также делегации стран-наблюдателей — Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Программа двухдневного форума предусматривает заседание Рабочей группы по энергетике на уровне экспертов и технических специалистов, запланированное на 9 декабря, а также пленарное заседание министров под председательством Алпарслана Байрактара, которое пройдет 10 декабря.

Участники обсудят весь спектр актуальных вопросов энергетического сотрудничества - развитие возобновляемых источников энергии, добычу и транспортировку нефти и природного газа, мирное использование ядерной энергии, внедрение интеллектуальных электросетей, технологии накопления энергоресурсов, проекты по улавливанию и хранению углерода, добычу критически важных полезных ископаемых и редкоземельных элементов.

Особое внимание будет уделено выработке конкретных шагов и инициатив, направленных на дальнейшее углубление энергетического сотрудничества между тюркскими государствами.

