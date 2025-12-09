Брижит Макрон оскорбила феминисток, выступавших против изнасилований - ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон грубо высказалась о феминистках, выражавших протест против изнасилований.

The Sun уточняет, что она в воскресенье посетила концерт комика Ари Абиттана, чье выступление в субботу сорвала группа активисток. Издание напомнило, что против артиста в 2021 году было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, но его закрыли спустя три года.

Когда Абиттан встретился с Макрон за кулисами перед очередным концертом, он сказал, что ему страшно.

"Если эти мерзкие с***** здесь, мы их выгоним", — ответила первая леди Франции.

Ее секретарь попробовал оправдать поведение Макрон критикой радикальных методов феминисток.

Источник: РИА Новости