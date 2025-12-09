Сильное землетрясение в Японии: эвакуированы десятки тысяч

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого пострадали не менее 30 человек, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Подземные толчки были зафиксированы вечером в понедельник на глубине около 50 км, примерно в 80 км от побережья префектуры Аомори, сообщили в Японском метеорологическом агентстве.

После землетрясения были объявлены предупреждения о цунами, высота волн достигала 70 сантиметров, однако позже угрозу отменили. Часть районов осталась без электроэнергии, только в Аомори около 2700 домов лишились света. Приостановлены некоторые железнодорожные маршруты на северо-восточном направлении.

Как известно, приказы об эвакуации получили порядка 90 тысяч человек. Власти предупреждают, что в ближайшие дни вероятны новые мощные толчки, и призывают жителей сохранять осторожность минимум неделю.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова