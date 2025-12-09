В Турции заявили о задержке запуска первого реактора АЭС «Аккую»

Запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" немного задерживается по ряду внешних причин, в том числе пандемии и санкций.

Об этом сообщил на Турецком энергетическом саммите в Стамбуле глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Согласно нашему соглашению с Россией, в апреле 2025 года мы должны были начать производить первую электроэнергию [с первого энергоблока]. Однако пандемия, другие события, скрытые или прямые санкции, задержки с поставкой оборудования, необходимость поиска альтернативных решений немного задержали нас.

Но при этом мы уверенно движемся вперед в этом проекте. Надеюсь, у нас все получится. Сделать первый шаг очень важно и ценно для всех нас. Благодаря этому Турция также приобретает еще и серьезные знания и опыт", - сказал министр.

Источник: ТАСС