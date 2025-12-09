Кая Каллас: Россия и ее прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении

Россия расширяет свою кампанию дезинформации в Армении.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас в своем выступлении на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента.

«В то же время мы видим, что по мере сближения страны с ЕС давление со стороны вредоносного иностранного влияния возрастает. Россия и её прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении в преддверии выборов следующего года. В этом году главной целью была Молдова, но она же стала лучшим доказательством, что эту угрозу можно преодолеть», — заявила Каллас.

Источник: news.am