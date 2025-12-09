Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку
Сегодня в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад), задержанных полицией за неэтичные действия на Аллее шехидов и последующую публикацию видео в социальных сетях.
Как сообщает АПА, на процессе были заслушаны показания свидетелей.
Затем были исследованы материалы уголовного дела. Также в ходе процесса был продемонстрирован видеоматериал, приобщённый к делу.
Сторона защиты подала ходатайство об отправке разговоров на видео на лингвистическую экспертизу.
Гособвинение возразило против ходатайства.
Потерпевшая сторона заявила, что оставляет решение на усмотрение суда, а также, что они простили обвиняемых.
Ходатайство было отклонено.
На этом судебное следствие завершилось.
Далее выступил государственный обвинитель.
Прокурор предложил назначить Алзаману Махди Али, Алгабру Мохаммеду Хусейну и Алгабру Махди Мохаммеду наказание в виде лишения свободы на 4 года.
Гособвинитель также ходатайствовал об отбывании наказания в колонии общего режима и после отбытия наказания — депортацию из страны.
Потерпевшая сторона заявила, что обвиняемые осознали свою ошибку, что они не имеют претензий и прощают их.
Сторона защиты попросила время для подготовки к выступлению.
Следующее судебное заседание назначено на 16 декабря.
Отметим, 17 августа в отношении трёх иностранных граждан было начато расследование после того, как они совершили неэтичные действия на Аллее шехидов, сняли это на видео и разместили в социальных сетях.
В ходе следствия было установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК Азербайджана.
