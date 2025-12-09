 Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

First News Media19:15 - Сегодня
Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Сегодня в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении трёх граждан Саудовской Аравии (Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад), задержанных полицией за неэтичные действия на Аллее шехидов и последующую публикацию видео в социальных сетях.

Как сообщает АПА, на процессе были заслушаны показания свидетелей.

Затем были исследованы материалы уголовного дела. Также в ходе процесса был продемонстрирован видеоматериал, приобщённый к делу.

Сторона защиты подала ходатайство об отправке разговоров на видео на лингвистическую экспертизу.

Гособвинение возразило против ходатайства.

Потерпевшая сторона заявила, что оставляет решение на усмотрение суда, а также, что они простили обвиняемых.

Ходатайство было отклонено.

На этом судебное следствие завершилось.

Далее выступил государственный обвинитель.

Прокурор предложил назначить Алзаману Махди Али, Алгабру Мохаммеду Хусейну и Алгабру Махди Мохаммеду наказание в виде лишения свободы на 4 года.

Гособвинитель также ходатайствовал об отбывании наказания в колонии общего режима и после отбытия наказания — депортацию из страны.

Потерпевшая сторона заявила, что обвиняемые осознали свою ошибку, что они не имеют претензий и прощают их.

Сторона защиты попросила время для подготовки к выступлению.

Следующее судебное заседание назначено на 16 декабря.

Отметим, 17 августа в отношении трёх иностранных граждан было начато расследование после того, как они совершили неэтичные действия на Аллее шехидов, сняли это на видео и разместили в социальных сетях.

В ходе следствия было установлено, что указанные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК Азербайджана.

Читайте по теме:

Гнев народа и реакция государства: наказание за шутовские выходки на Аллее шехидов как урок для туристов-нарушителей - ФОТО - ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов, доставлены в суд

Поделиться:
440

Актуально

Политика

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Общество

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Политика

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один ...

Общество

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Когда и где засияет главная елка Баку?

В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

Над Азербайджаном можно наблюдать «Суперлуние»

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

Последние новости

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Сегодня, 19:45

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Сегодня, 19:30

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Сегодня, 19:15

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 18:45

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Сегодня, 18:19

В Ханкенди состоялась церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

Сегодня, 18:00

AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

Сегодня, 17:20

Ответ Трампу от Еврокомиссии: Решение о выборах на Украине «должен принять ее народ»

Сегодня, 17:17

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Сегодня, 17:14

Кая Каллас: Россия и ее прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении

Сегодня, 17:05

BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

Сегодня, 16:53

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Взрыв в жилом доме в Баку: один из пострадавших скончался - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Юрий Вернидуб назначен главным тренером «Нефтчи» - ФОТО

Сегодня, 16:22

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:17

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Сегодня, 16:10

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Сегодня, 16:03

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

Сегодня, 16:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30