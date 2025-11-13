Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов, доставлены в суд

Трое иностранных граждан, которые сняли неэтичные видеоролики на Аллее шехидов и опубликовали их в социальных сетях, доставлены в Сабаильский районный суд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сегодня ожидается начало судебного процесса по уголовному делу, возбуждённому в отношении этих лиц.

Отметим, что в ходе расследования было установлено: указанные лица прибыли в Баку в качестве туристов на пять дней 13 августа этого года и распространили снятое ими на Аллее шехидов видео в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (Осквернение могилы или иные оскорбительные действия над местом захоронения). Благодаря мерам, принятым сотрудниками полиции, все трое были задержаны и привлечены к следствию.