В мире

Власти Грузии ужесточают правила проведения митингов

First News Media11:50 - Сегодня
Власти Грузии ужесточают правила проведения митингов

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» внесла в парламент поправки в закон «О собраниях и манифестациях», предусматривающие дальнейшее ужесточение правил проведения митингов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя.

Согласно поправкам, в дополнение к действующему запрету на перекрытие дорог вводится ограничение на «искусственное» перекрытие пешеходных зон, если этому не соответствует число участников акции. Также будет запрещено блокировать пешеходные части улиц автомобилями, конструкциями или иными предметами.

Законопроект предусматривает обязательное уведомление МВД Грузии за пять дней до проведения собрания. В случае, если министерство сочтет, что мероприятие создаёт угрозу общественному порядку или препятствует работе транспорта и движению пешеходов, оно вправе предложить организаторам сменить место проведения акции.

Если митингующие массово перекрывают дорогу или пешеходную зону, МВД сможет обратиться к участникам и организаторам с требованием открыть движение. Если требование не будет выполнено в течение 15 минут, мероприятие может быть признано незаконным.

Отмечается, что в октябре парламент Грузии уже принял поправки в административный и уголовный кодексы, ужесточив санкции за нарушения правил проведения акций. В частности, административный арест до 15 суток предусмотрен для участников, скрывающих лица масками, имеющих при себе слезоточивый газ или другие вредные вещества, перекрывающих дороги при малом количестве протестующих или возводящих временные сооружения; организаторы могут быть арестованы на срок до 20 суток; арест до 60 суток предусмотрен для лиц, не исполняющих требования полиции о прекращении акции, а также имеющих при себе оружие, пиротехнику или предметы, способные причинить вред.

Протесты в Тбилиси продолжаются с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить начало переговоров о членстве Грузии в ЕС до 2028 года. Демонстранты регулярно собираются у здания парламента и на несколько часов перекрывают небольшую часть проспекта, что происходит и в случае малочисленных акций.

Источник: РИА Новости

