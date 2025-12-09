Все зависит от Еревана: ПА ОДКБ о «замороженном» статусе Армении

Как долго продлится "замороженный" статус Армении в ОДКБ зависит от самого Еревана, сказал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск с подключением мультимедийной площадки Sputnik Армения.

Он обратил внимание, что с точки зрения межпарламентского измерения армянские коллеги вроде бы не участвуют в мероприятиях Ассамблеи, но не против всех тех документов, которые принимаются на площадке Парламентской ассамблеи.

"Как мы на это смотрим. Сегодня, думаю, весь мир уже увидел де-юре и де-факто, что ОДКБ, ПА ОДКБ – это единственная площадка в мире, где решения принимаются исключительно по доброй воле. Никакого давления на страну, парламентариев точно нет. Мы крайне уважительно относимся к тем решениям, которые принимаются нашими коллегами и претензий нет. И точно так же мы видим, что Армения крайне уважительна к тем решениям, которые мы принимаем", - сказал Выборный.

Как долго продлится эта ситуация, по его словам, зависит от самой Армении. Он коснулся также вопроса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам Выборного, все страны ОДКБ выступают за то, чтобы все вопросы были урегулированы исключительно мирным путем.

"Об этом знают Армения и Азербайджан. И знают, какой вклад мы вносили в урегулирование конфликта еще в начале 90-х гг после распада СССР. И мы придерживаемся этой политики в дальнейшем – делать все возможное, чтобы не гибли люди, и чтобы любые вопросы решались исключительно мирным путем", - сказал Выборный.

Армения не участвует в мероприятиях ОДКБ. Страна заморозила свое участие во всех органах ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, «западники подтолкнули» власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

После саммита в Бишкеке 27 декабря 2025 года Путин заявил, что позиция Армении по участию в работе ОДКБ — это собственный выбор республики, и страны объединения относятся к этому с уважением. При этом он добавил, что власти Армении поддерживают все решения ОДКБ и остаются участниками организации, но пока воздерживаются от участия в заседаниях.