 Все зависит от Еревана: ПА ОДКБ о «замороженном» статусе Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Все зависит от Еревана: ПА ОДКБ о «замороженном» статусе Армении

First News Media12:55 - Сегодня
Все зависит от Еревана: ПА ОДКБ о «замороженном» статусе Армении

Как долго продлится "замороженный" статус Армении в ОДКБ зависит от самого Еревана, сказал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в ходе видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск с подключением мультимедийной площадки Sputnik Армения.

Он обратил внимание, что с точки зрения межпарламентского измерения армянские коллеги вроде бы не участвуют в мероприятиях Ассамблеи, но не против всех тех документов, которые принимаются на площадке Парламентской ассамблеи.

"Как мы на это смотрим. Сегодня, думаю, весь мир уже увидел де-юре и де-факто, что ОДКБ, ПА ОДКБ – это единственная площадка в мире, где решения принимаются исключительно по доброй воле. Никакого давления на страну, парламентариев точно нет. Мы крайне уважительно относимся к тем решениям, которые принимаются нашими коллегами и претензий нет. И точно так же мы видим, что Армения крайне уважительна к тем решениям, которые мы принимаем", - сказал Выборный.

Как долго продлится эта ситуация, по его словам, зависит от самой Армении. Он коснулся также вопроса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам Выборного, все страны ОДКБ выступают за то, чтобы все вопросы были урегулированы исключительно мирным путем.

"Об этом знают Армения и Азербайджан. И знают, какой вклад мы вносили в урегулирование конфликта еще в начале 90-х гг после распада СССР. И мы придерживаемся этой политики в дальнейшем – делать все возможное, чтобы не гибли люди, и чтобы любые вопросы решались исключительно мирным путем", - сказал Выборный.

Армения не участвует в мероприятиях ОДКБ. Страна заморозила свое участие во всех органах ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. По его словам, "точка невозврата" пройдена. Как подчеркивал замглавы МИД РФ Михаил Галузин, «западники подтолкнули» власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.

После саммита в Бишкеке 27 декабря 2025 года Путин заявил, что позиция Армении по участию в работе ОДКБ — это собственный выбор республики, и страны объединения относятся к этому с уважением. При этом он добавил, что власти Армении поддерживают все решения ОДКБ и остаются участниками организации, но пока воздерживаются от участия в заседаниях.

Поделиться:
228

Актуально

Политика

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один ...

Мнение

Тегеран делает ставку на Баку в новой региональной стратегии

Общество

Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

В мире

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

WSJ: Сектор Газа покрыт 68 млн тонн обломков

Трамп назвал Эрдогана другом и «крепким орешком»

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Pantone назвал цвет 2026 года

Последние новости

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:17

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Сегодня, 16:10

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Сегодня, 16:03

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

Сегодня, 16:00

WSJ: Сектор Газа покрыт 68 млн тонн обломков

Сегодня, 15:58

Трамп назвал Эрдогана другом и «крепким орешком»

Сегодня, 15:55

Европа разрушается, заявил Трамп

Сегодня, 15:48

Трамп назвал ситуацию в Украине самой неотложной проблемой

Сегодня, 15:45

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом - ФОТО

Сегодня, 15:35

Тегеран делает ставку на Баку в новой региональной стратегии

Сегодня, 15:25

В Братиславе подписан ряд документов между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

Сегодня, 15:20

Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

Сегодня, 15:15

By Rahmanlı: Музыка, созданная с помощью ИИ, которая покорила соцсети в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Сегодня, 15:07

В связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА метро будет работать в продленном режиме

Сегодня, 15:02

Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:52

Руины в центре Баку: Жители жалуются на крыс, свалку и наркоманов у своих домов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:47

Песков: Восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания

Сегодня, 14:40

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Сегодня, 14:23
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30