Гурбан Гурбанов: Я доволен командой, несмотря на поражение

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов остался доволен своими подопечными после поражения в матче против нидерландского «Аякса» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, специалист поделился своим видением на проигранную встречу.

«Поздравляю соперника. Я остался доволен своими футболистами. В последние годы такие скоростные встречи случаются редко. Такие команды не прощают ошибок. В Лиге чемпионов УЕФА нужно быть готовым к любому результату. Мы проиграли, сражаясь на поле, но не думали о ничье. Мы были нацелены на победу. Хочу поблагодарить болельщиков. Это был праздник футбола, просто не хватило победы. К таким результатам нужно быть готовым», - отметил Г.Гурбанов.