 Исламский банк развития выделил Азербайджану крупный кредит для развития сельхоза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Исламский банк развития выделил Азербайджану крупный кредит для развития сельхоза

First News Media09:38 - Сегодня
Исламский банк развития выделил Азербайджану крупный кредит для развития сельхоза

Исламский банк развития (IsDB) предоставил Азербайджану финансирование в размере 436,67 миллиона долларов США для повышения сельскохозяйственной продуктивности за счет значительного сокращения потерь оросительной воды и содействия устойчивому развитию сельских территорий в соответствии с "Азербайджан 2030: национальными приоритетами социально-экономического развития".

Об этом Trend сообщает со ссылкой на банк.

Отмечается, что проект также будет способствовать "зеленому" росту, укреплению климатической устойчивости и обеспечению долгосрочной продовольственной безопасности.

"Одобренные проекты демонстрируют стратегическую направленность Исламского банка развития на содействие устойчивому и инклюзивному росту в странах-членах. Решая ключевые задачи в сферах инфраструктуры, энергетики, водных ресурсов, транспорта и промышленного развития, эти инициативы обеспечат долгосрочный эффект и внесут значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР)", - говорится в информации.

Также подчеркивается, что IsDB объявил об утверждении финансирования в размере 2,41 миллиарда долларов США для ряда трансформационных проектов на своем 364-м заседании Совета исполнительных директоров (BED), которое прошло под председательством президента IsDB Мухаммада Аль Джассера.

Согласно информации, одобрение отражает неизменную приверженность Банка укреплению регионального сотрудничества, содействию экономическому развитию, включая инвестиции, ориентированные на климат и защиту окружающей среды, а также продвижению ЦУР в странах-членах.

Поделиться:
352

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Мнение

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Политика

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ...

Мнение

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Экономика

Исламский банк развития выделил Азербайджану крупный кредит для развития сельхоза

Алим Гасымов открыл завод в Баку

Строительство автомобильного моста Агбенд–Келале завершено

В Бакинском аэропорту построят новый терминал

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Алим Гасымов открыл завод в Баку

В МИД РФ назвали «странными» заявления Пашиняна по теме управления Россией армянскими ж/д

В Азербайджане состоится 15-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Последние новости

Миршахин Агаев: «На азербайджанские телевизионные каналы устроили «крестовый поход»

Сегодня, 14:35

В Ереване призвали не допустить возвращения Кочаряна и олигархов

Сегодня, 14:32

Россия и Украина: четыре года между боями и дипломатией

Сегодня, 14:20

В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Сегодня, 14:10

Школьница из азербайджанского села выиграла грант в 82 тыс. долларов на обучение

Сегодня, 13:55

Иран и Армения могут провести масштабные военные учения

Сегодня, 13:45

СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля

Сегодня, 13:40

Ереван и Тегеран наращивают оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:28

В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

Сегодня, 13:25

Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Сегодня, 13:23

Водитель BakuBus решил прокатиться по полосе для легковых авто - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

Сегодня, 13:10

Глава Пентагона допустил существование инопланетян

Сегодня, 13:00

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Сегодня, 12:53

График движения поездов будет восстановлен в ближайшее время - Бакинский метрополитен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:42

«Марихуана на крыльях дрона»: на азербайджанской границе пресечена попытка контрабанды

Сегодня, 12:33

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Сегодня, 12:20

В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

Сегодня, 12:10

В Иране при падении военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:08

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Сегодня, 12:03
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36