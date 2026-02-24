Исламский банк развития выделил Азербайджану крупный кредит для развития сельхоза

Исламский банк развития (IsDB) предоставил Азербайджану финансирование в размере 436,67 миллиона долларов США для повышения сельскохозяйственной продуктивности за счет значительного сокращения потерь оросительной воды и содействия устойчивому развитию сельских территорий в соответствии с "Азербайджан 2030: национальными приоритетами социально-экономического развития".

Об этом Trend сообщает со ссылкой на банк.

Отмечается, что проект также будет способствовать "зеленому" росту, укреплению климатической устойчивости и обеспечению долгосрочной продовольственной безопасности.

"Одобренные проекты демонстрируют стратегическую направленность Исламского банка развития на содействие устойчивому и инклюзивному росту в странах-членах. Решая ключевые задачи в сферах инфраструктуры, энергетики, водных ресурсов, транспорта и промышленного развития, эти инициативы обеспечат долгосрочный эффект и внесут значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР)", - говорится в информации.

Также подчеркивается, что IsDB объявил об утверждении финансирования в размере 2,41 миллиарда долларов США для ряда трансформационных проектов на своем 364-м заседании Совета исполнительных директоров (BED), которое прошло под председательством президента IsDB Мухаммада Аль Джассера.

Согласно информации, одобрение отражает неизменную приверженность Банка укреплению регионального сотрудничества, содействию экономическому развитию, включая инвестиции, ориентированные на климат и защиту окружающей среды, а также продвижению ЦУР в странах-членах.