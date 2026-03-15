В Баку эвакуировали жильцов из-за пожара в 18-этажном доме - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку произошёл пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает 1news.az, информация о возгорании в здании, расположенном на улице Т. Аббасова, поступила на горячую линию «112» Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что пожар возник в квартире на 15-м этаже 18-этажного жилого дома, при этом существовала угроза распространения огня на соседние квартиры.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось в короткие сроки локализовать и потушить, не допустив его распространения.

В результате пожара в трёхкомнатной квартире общей площадью 71 кв. м огнём были повреждены горючие конструкции на площади 50 кв. м.

Спасатели эвакуировали одного пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи, также из здания были выведены восемь жильцов.

Оставшаяся часть квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.