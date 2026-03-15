День рождения Вагифа Мустафазаде превратится в Ичеришехер в праздник джаза

15 марта в Ичеришехер, на площади Гоша Гала, пройдут Дни джаза, посвящённые дню рождения выдающегося джазового музыканта Вагифа Мустафазаде.

Мероприятие организовано совместно Управлением Управление Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, Благотворительным фондом имени Вагифа Мустафазаде и его Домом-музеем.

В концертной программе выступят группа «Sevil», Мухаммед Аллахвердиев, Афшин Ализаде, Сеймур Алиев, Ниджат Гулиев, Руслан Гусейнов, Ниджат Пашазаде и группа «Naz», которые представят зрителям вечер джазовой музыки.

Праздничная программа продолжится 16 марта: в 15:00 в Доме-музее Вагифа Мустафазаде откроется выставка работ молодых художников, посвящённых джазу и творчеству музыканта.

В 17:00 в Дом фотографии молодые джазовые исполнители представят произведения композитора, а их выступления оценит жюри из известных деятелей искусства и музыки.

Завершится день в 20:00 специальным джазовым jam session в Baku Jazz Club, где Шоля Сафаралиева, Мухаммед Аллахвердиев, Афшин Ализаде, Васиф Гусейн и Сеймур Алиев выступят с программой живой импровизации.