Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

Сегодня более 62 тыс. школьников в Азербайджане сдадут выпускной экзамен.

Об этом сообщили в Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

По данным центра, экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования пройдут в ряде районов Баку - Карадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском и Ясамальском, а также в Абшероне (II часть), Сумгайыт (II часть), Гянджа (II часть), Мингячевир и ряде районов страны.

Экзамен начнется в 11:00. Допуск в экзаменационные здания завершится за 15 минут до начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здания допускаться не будут.

Для удобного входа в экзаменационные здания участникам назначено разное время прибытия, которое указано в их экзаменационных пропусках.

Школьники должны принести с собой пропуск на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении которых нет фотографии, должны также предоставить справку из образовательного учреждения с приклеенной и заверенной печатью фотографией.

Экзаменационный пропуск участники могли распечатать на сайте центра начиная с 5 марта.

Всего для проведения экзамена выделено 267 экзаменационных зданий и 4 645 аудиторий. К организации процесса привлечены 267 главных руководителей экзаменов, 767 руководителей экзаменов, 5 776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима и 267 представителей зданий.

В экзамене планируется участие 62 033 школьников.

Также экзамен сдадут 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлены специальные аудитории, а участникам с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Для школьников с ограниченной подвижностью созданы условия для свободного передвижения.

В целях безопасности экзаменационные центры были дополнительно проверены. Аудитории, входы и выходы зданий опечатаны и переданы под охрану сотрудников Министерство внутренних дел Азербайджана.

Источник: Report