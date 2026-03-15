Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

First News Media09:15 - Сегодня
Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

Сегодня более 62 тыс. школьников в Азербайджане сдадут выпускной экзамен.

Об этом сообщили в Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

По данным центра, экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования пройдут в ряде районов Баку - Карадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском и Ясамальском, а также в Абшероне (II часть), Сумгайыт (II часть), Гянджа (II часть), Мингячевир и ряде районов страны.

Экзамен начнется в 11:00. Допуск в экзаменационные здания завершится за 15 минут до начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здания допускаться не будут.

Для удобного входа в экзаменационные здания участникам назначено разное время прибытия, которое указано в их экзаменационных пропусках.

Школьники должны принести с собой пропуск на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении которых нет фотографии, должны также предоставить справку из образовательного учреждения с приклеенной и заверенной печатью фотографией.

Экзаменационный пропуск участники могли распечатать на сайте центра начиная с 5 марта.

Всего для проведения экзамена выделено 267 экзаменационных зданий и 4 645 аудиторий. К организации процесса привлечены 267 главных руководителей экзаменов, 767 руководителей экзаменов, 5 776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима и 267 представителей зданий.

В экзамене планируется участие 62 033 школьников.

Также экзамен сдадут 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлены специальные аудитории, а участникам с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Для школьников с ограниченной подвижностью созданы условия для свободного передвижения.

В целях безопасности экзаменационные центры были дополнительно проверены. Аудитории, входы и выходы зданий опечатаны и переданы под охрану сотрудников Министерство внутренних дел Азербайджана.

Источник: Report

Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

Сегодня состоится выпускной экзамен для более 62 тыс. школьников Азербайджана

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

