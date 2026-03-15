В Японии указали на «непреодолимые препятствия» в отправке кораблей на Ближний Восток

Правящая в Японии партия считает, что "существуют большие препятствия" для отправки кораблей в район Ормузского пролива, о чем ранее попросил американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил председатель ключевого Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси.

На данный момент правительство не сочло ситуацию кризисом, угрожающим выживанию страны, или ситуацией, имеющей значительные последствия", - сказал он в эфире телеканала NHK.

"Мы считаем, что для отправки кораблей, на которую выразил надежду президент Трамп, существуют большие препятствия, но мы надеемся, что правительство спокойно оценит, как изменится ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, в будущем, и предпримет соответствующие действия. Наиболее важно скорейшее урегулирование ситуации", - добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов. Он призвал к такому шагу, в частности, Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию.

Япония получает порядка 95% нефти из ближневосточного региона. Около 75% закупаемой нефти поставляется через Ормузский пролив.

Источник: ТАСС