Начался суд по делу «Meydan TV».

Как передает АПА, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Айтен Алиевой были уточнены анкетные данные.

Напомним, в декабре прошлого года по делу «Meydan TV» были задержаны журналисты Рамин Деко (Джабраилзаде), Айнур Эльгюнеш (Ганбарова), Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Натиг Джавадлы, Хаяла Агаева, Ульви Таиров и Айсель Умудова.

В отношении них были избраны меры пресечения в виде ареста.

В Главном управлении полиции г. Баку им были предъявлены обвинения по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В феврале этого года по делу были арестованы главный редактор сайта «Argument.az» Шамшад Ага, а позже журналисты Фатима Мовламлы и Нурлан Гахраманлы (Libre).

В марте была арестована журналистка Ульвия Али (Гулиева), в августе — фотокорреспондент Ахмед Мухтар.