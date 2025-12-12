Обнародовано состояние народного поэта Наримана Гасанзаде

Лечение народного поэта Наримана Гасанзаде продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, информацию об этом предоставили в Центральной клинической больнице.

Было отмечено, что в связи с обострением хронической почечной недостаточности может быть в очередной раз проведена процедура гемодиализа.

«Его состояние оценивается как тяжелое стабильное», - добавили в больнице.

