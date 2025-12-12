СМИ: В Ереване закроется офис карабахских сепаратистов

В Ереване, вероятно, закроют или конфискуют представительство карабахских сепаратистов к концу года.

Как передает 1news.az, об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на источник.

По данным издания, сепаратисты не исключают вероятности закрытия представительства, а также возможных задержаний.

Они уверены, что главной целью силовиков является бывший главарь карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян. Накануне Следственный комитет сообщил о проведении «необходимых следственных действий» в рамках уголовного процесса, не уточняя деталей.

Сепаратист Нжде Искандарян сообщил, что следователи изъяли компьютер после обысков, которые длились более четырtх часов. Ранее он отмечал, что существует судебное решение, позволяющее СК при необходимости изымать документы.

Armenia Today обратилась в Следственный комитет за комментариями, но там заявили, что не могут предоставить никаких дополнительных подробностей, помимо опубликованной информации.