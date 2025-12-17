Azer Turk Bank предлагает потребительские кредиты под 9,9% годовых

Государственный Azer Turk Bank запускает новую кампанию по потребительским кредитам, приуроченную ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира и Новому году.

В рамках кампании клиентам предлагаются потребительские кредиты со сроком погашения до одного года под 9,9% годовых.

Следует отметить, что годовая процентная ставка и плата за обслуживание кредита зависят от ежемесячного дохода заемщика.

В целом кредиты предоставляются на срок до 48 месяцев с минимальной комиссией от 0%. Максимальная сумма кредита составляет 40 000 манатов и может быть оформлена как с поручителем, так и без него.

Оформить кредит можно онлайн на сайте Azer Turk Bank.

Кампания действует до 30 декабря 2025 года включительно.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

