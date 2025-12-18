В Сальяне в тяжелом ДТП погиб участник Отечественной войны

В Сальяне произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», на участке магистрали Алят - Астара, проходящем над рекой Кура, в аварию попал автомобиль марки Lada Priora. В результате погиб 37-летний житель села Хыллы Нефтчалинского района Зейгам Камиль оглу Ибрагимов.

Сообщается, что З. Ибрагимов был военнослужащим. Он принимал участие в Отечественной войне и получил тяжелое ранение.

Ранее Зейгам Ибрагимов также проходил службу в качестве водителя бывшего командира корпуса генерал-лейтенанта Маиса Бархударова.