В Анкаре обсуждают взаимодействие тюркских государств в борьбе с дезинформацией

В Анкаре начал работу Форум тюркских государств на тему борьбы с дезинформацией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в работе двухдневного форума принимают участие представители официальных структур различных стран мира, руководители международных организаций, ученые, эксперты, аналитики, главы и сотрудники ряда ведущих СМИ.

С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман.

Замгенсека ОТГ подчеркнул значимость взаимодействия тюркских государств в информационной сфере, отметил вклад Азербайджана в вклад в реализацию интеграционных процессов в тюркском мире.

О. Коджаман выразил надежду на то, что усилия тюркских государств по борьбе с дезинформацией внесут вклад в дело защиты интересов тюркских государств.

Глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Бурханеддин Дуран, в свою очередь, подчеркнул значимость обеспечения информационной безопасности государств, консолидации рычагов защиты информационного поля тюркского мира.

По его словам, отдельные международные круги сегодня не оставляют попыток добиться монополии над глобальным информационным полем.

Б. Дуран подчеркнул, что подобного рода подходы напрямую угрожают безопасности государств путем распространения дезинформации. «Дезинформация – это не просто распространение лживой информации, но и попытка манипулировать общественным мнением, нанести удар международным отношениям», - отметил он.

Представитель Администрации Президента Турции отметил, что потоки дезинформации зачастую нацелены на интересы всего тюркского мира, имеют цель ослабить атмосферу доверия между народами и странами ОТГ.

Б. Дуран рассказал далее об опыте Турции по борьбе с потоками дезинформации, в том числе, в сфере социальных СМИ.

Глава управления по коммуникациям Администрации Президента Турции заверил, что Турция приложит усилия по недопущению искажения реалий Карабахской войны. Он напомнил о 44-дневной Отечественной войне, когда на фоне исторических усилий Азербайджана по освобождению исторических земель, предпринимались попытки очернить справедливое дело азербайджанского народа.

Б.Дуран привел пример видео периода Второй Карабахской войны, на котором азербайджанский военнослужащий дает воду армянке. «Враги Азербайджана путем монтажа исказили видео, пытаясь очернить действия военнослужащего и растиражировать ложь об Азербайджане. Мы изобличили эту и другие попытки, не допустили распространения дезинформаций от Азербайджане», - сказал он.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов в своем выступлени назвал распространение дезинформации «угрозой международного масштаба».

А. Исмаилов рассказал, что борьба с дезинформацией была и остается одним из приоритетных вопросов глобальных медиафорумов в Шуше.

Он информировал участников форума об опыте Азербайджана в сфере борьбы с дезинформацией, акцентировал внимание на усилиях по повышению медиаграмотности.

А. Исмайлов отметил, что если раньше для распространения дезинформации использовалась политическая риторика и традиционные СМИ, то сегодня пускают в ход различные технологические наработки и искусственный интеллект. «Это говорит о том, что любое государство может в одночасье превратиться в цель для потока дезинформации», - сказал он.

Глава агентства призвал к сплоченности и единству органов СМИ тюркских государств по доведению до международной общественности реалий своих странах.

О значимости совместной борьбы с дезинформацией заявили в своих выступлениях вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Канат Искаков, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Марат Тагаев, директор Центра подготовки контента для средств массовой информации Узбекистана Кобулжон Ахмедов и министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсин Эртугрулоглу.

Форум продолжит работу в рамках панельных обсуждений.