 Трамп: Война с Ираном будет длиться столько, сколько понадобится - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Трамп: Война с Ираном будет длиться столько, сколько понадобится - ВИДЕО

First News Media11:41 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп отказался называть точные сроки окончания войны с Ираном.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на пути в Майами.

«Пока это будет необходимо. Это продлится еще некоторое время», — ответил он на соответствующий вопрос репортера.

Глава государства также подчеркнул, что он никогда не строит прогнозов.

Ранее Трамп заявил, что операция США против Ирана продлится от четырех до пяти недель. «Мы с самого начала прогнозировали четыре-пять недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше», — отметил американский лидер.

