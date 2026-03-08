Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

В Иране достигли консенсуса по выбору верховного лидера страны, об этом заявил член Совета экспертов Мохаммад-Мехди Мирбагери.

"Уважаемые члены Совета экспертов в эти дни приложили усилия для того, чтобы определиться с верховным лидером, и не подвели. Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства", - заявил он.

Тем не менее Миргбагери отметил, что остаются некоторые препятствия, которые необходимо решить.

Ранее член Совета экспертов Ахмад Хатами заявлял, что в Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны и близки к тому, чтобы окончательно избрать преемника Али Хаменеи.

Источник: РИА Новости