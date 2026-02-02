Экс-глава района: Меня никуда не вызывали и показаний я не давал

Сообщается, что освобождённый на днях от должности главы Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов, был сегодня допрошен в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

Утверждается, что экс-глава района был допрошен на основании поступивших сведений о нарушениях закона в период его работы.

Qafqazinfo связался по этому поводу с самим Сулейманом Микаиловым.

С.Микаилов опроверг эти сведения, заявив: «Кто, я? Меня нигде не допрашивали. Это ложная информация. Ни в прокуратуру меня не вызывали, ни где-либо показания я не давал».

Отметим, что некоторое время назад прокуратура провела операцию в Исполнительной власти Гарадагского района. В результате операции был арестован один из ближайших кадровых помощников главы района - заместитель Надир Мурадов, а также другие должностные лица. Их обвиняют в получении крупной взятки.

По последним данным, операция сыграла важную роль и в освобождении Сулеймана Микаилова от должности. Утверждается, что в своих показаниях задержанные чиновники упомянули имя главы района в связи с нарушениями закона.