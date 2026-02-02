«Карабах» приобрел Жереми Гнали - ВИДЕО

«Карабах» реализовал трансфер нового футболиста.

Как сообщили в клубе, успешно завершились переговоры, длившиеся с кипрской командой АЕК. Была достигнута договоренность о переходе в «Карабах» французского футболиста Жереми Гнали.

С защитником, играющим на левом фланге, подписан контракт сроком на 2,5 года. Воспитанник французского клуба «Мец» будет выступать в «Карабахе» под 24-м номером.

23-летний футболист в ходе своей карьеры также играл за команды «Мец B», испанские «Тарасона» и «Мелилья».

Отметим, что Жереми Гнали, перешедший в АЕК в августе 2024 года, в составе кипрского клуба в 60 матчах отметился 7 результативными передачами.