Президент Хорватии направил письмо Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии Зоран Миланович направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов как в личной жизни, так и в деятельности.
Уверен, что Хорватия и Азербайджан совместными усилиями, направленными на развитие представляющего особое значение экономического сотрудничества, продолжат укреплять и углублять взаимную дружбу и двусторонние связи.
Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю гражданам Вашей страны прогресса и процветания.
Прощу принять мое высочайшее почтение».
