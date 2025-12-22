 Президент Хорватии направил письмо Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Президент Хорватии направил письмо Ильхаму Алиеву

First News Media13:27 - Сегодня
Президент Хорватии Зоран Миланович направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов как в личной жизни, так и в деятельности.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан совместными усилиями, направленными на развитие представляющего особое значение экономического сотрудничества, продолжат укреплять и углублять взаимную дружбу и двусторонние связи.

Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю гражданам Вашей страны прогресса и процветания.

Прощу принять мое высочайшее почтение».

