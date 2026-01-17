«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче 22-го тура АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в домашнем матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Брайан Мбемо (65-я минута) и Патрик Доргу (76).

«Манчестер Юнайтед» провел первый матч с новым главным тренером Майклом Карриком. Рубен Аморим был уволен 5 января, и.о. тогда стал Даррен Флетчер, а 13 января Каррика назначили до конца сезона.

В первом круге МЮ проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ с 22 ноября, когда в 12-м туре уступил «Ньюкаслу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Манчестер Сити» расположился на второй строчке (43). Лидирует «Арсенал» (49).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 25 января в гостях сыграет с «Арсеналом, «Манчестер Сити» днем ранее примет «Вулверхэмптон».

Источник: РБК