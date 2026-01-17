Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провёл 24-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает 1news.az, мероприятие состоялось в Азербайджанской спортивной академии, где министр рассказал о проделанной за последнее время работе и приоритетных задачах на предстоящий период.

Согласно повестке встречи, была представлена итоговая отчётность по VI Играм исламской солидарности, обсуждён процесс подготовки к летним Олимпийским играм «Лос-Анджелес-2028», а также вопросы регистрации и классификации спортсменов. Кроме того, участникам были представлены доклады зарубежных специалистов Эдварда Колара, Радо Писота, Матэя Тушака и Томажа Левака, посвящённые применению искусственного интеллекта, проекту «Azərfit», а также физической и психологической подготовке спортсменов.

В ходе встречи также затронуты вопросы тренерских курсов по видам спорта, деятельности УГИМ, подведомственных министерству, предстоящих Юношеских летних Олимпийских игр в Сенегале, а также проекта «Баку-2026 — Спортивная столица мира». Отдельно был представлен отчёт о работе спортивных федераций в социальных сетях.