 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО

First News Media14:07 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в Агдеринском районе - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции «Гозлукёрпю» в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о станции, а также состоянии гидроэлектростанций, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, существующем и перспективном гидроэнергетическом потенциале Тертерчайского каскада.

Было сообщено, что на тридцати восьми ГЭС мощностью 307 МВт, эксплуатируемых на освобожденных от оккупации территориях, в 2025 году было произведено 750 миллионов киловатт-часов зеленой энергии. Это позволило сэкономить 160 миллионов кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 280 тысяч тонн углекислого газа.

Гидроэнергетический потенциал реки Тертерчай определяют 30 ГЭС. В настоящее время ОАО «АзерЭнержи» эксплуатируются 22 ГЭС, ведется строительство 5 ГЭС, запланировано строительство еще 3 ГЭС. Следует отметить, что воды реки Тертерчай полностью формируются внутри страны.

Мощность гидроэлектростанции «Гозлукёрпю», построенной в Агдеринском районе, на крупнейшей водной артерии региона – Тертерчае в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева о превращении Карабаха и Восточного Зангезура в зону зеленой энергии, составляет 14,7 МВт. Несмотря на то, что из-за сурового рельефа, непростых климатических условий и сложной логистики строительный процесс занял больше времени, чем в других регионах, проект был успешно реализован в короткие сроки. На высоте 955 метров над уровнем моря была создана современная главная водозаборная установка. Для подачи воды от этого сооружения, построенного с учетом всех технических и экологических факторов, на станцию в сложной горной местности был проложен деривационный трубопровод протяженностью 13 километров. Здесь впервые в стране установлены устройства, используемые в современном производстве энергии. Они способны работать непрерывно с производительностью 25 процентов в период маловодья и 100 процентов – в период многоводья.

Для подключения станции к энергосистеме страны была создана открытая распределительная установка, проложена оптическая кабельная линия, с помощью которой станция интегрирована в цифровую систему управления.

Планируется производство здесь в среднем 43 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит сэкономить 9,5 миллиона кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу 18 тысяч тонн углекислого газа.

В рамках проекта особое внимание уделено охране окружающей среды. В частности, построены специальные гидротехнические сооружения, предотвращающие попадание речной рыбы в деривационную трубу. Одновременно эти сооружения предотвращают попадание вредных веществ в воду, возвращают ее в реку ниже по течению без каких-либо изменений показателей качества. Использование экологичного технологического оборудования не только обеспечит устойчивость речной экосистемы, но и будет способствовать формированию водных ресурсов.

