Али Хаменеи: Жители Ирана испытывают трудности
Экономическая ситуация в Иране неудовлетворительна, жители страны испытывают трудности.
Об этом написал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети Х.
"Государственные служащие и должностные лица должны удвоить усилия и относиться к работе более серьезно", - заявил Хаменеи.
По его мнению, необходимо больше работать для налаживания импорта основной продукции в страну.
Источник: Report
وضع اقتصادی وضع خوبی نیست،
معیشت مردم حقیقتاً مشکل دارد.
بنده میدانم این را.
مسئولان کشور و مسئولان دولتی باید برای کالاهای اساسی، برای نهادههای دامی، برای ارزاق لازم و برای نیازهای عمومی مردم، دو برابر همیشه و با جدّیّت بیشتری باید کار کنند. pic.twitter.com/sDbC4YLRGk — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 17, 2026
