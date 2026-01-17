Сын Рамзана Кадырова награждён медалью на фоне слухов о ДТП

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, зампред правительства республики Адам Кадыров получил медаль за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале главы Чечни.

Командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев передал Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награда была присвоена по приказу компании «Концерн Росэнергоатом».

По данным главы Чечни, его сын был удостоен медали за содействие в организации охраны и обеспечении безопасности ЗАЭС в ходе специальной военной операции.

