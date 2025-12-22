Бакметрополитен получил от Минфина беспроцентный кредит до конца года

Бакинский метрополитен получил в этом году беспроцентный кредит от Министерства финансов Азербайджана в размере 244,8 млн манатов с условием его возврата до конца года.

Как сообщили в Бакметрополитене, кредит был выдан 20 февраля текущего года.

Согласно информации, в 2025 году метрополитен получил от правительства 73,63 млн манатов капитальных вложений, которые направлены на финансирование строительных и ремонтных работ, приобретение новых вагонов и развитие инфраструктуры.

Кроме того, для компенсации убытков, связанных с низкими тарифами на пассажирские перевозки, компании была выделена субсидия в размере 42,662 млн манатов.

Напомним, коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила повышение тарифа на проезд в метро с 1 октября 2025 года с 50 до 60 гяпиков.