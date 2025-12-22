АЖД: Станция «Дарнагюль» будет готова в I квартале 2026 года

Строящаяся на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии станция "Дарнагюль" будет готова в первом квартале 2026 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В обществе отметили, что проект реализуется в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, предусматривающей увеличение пропускной способности линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, а также ввод в эксплуатацию новых остановочных пунктов.

"В настоящее время строительные работы на станции "Дарнагюль" выполнены на 53%. Ведется строительство двух турникетных зданий, одного пешеходного надземного перехода и четырех платформ. Работы по железобетонным фундаментам зданий на территории станции уже завершены", - подчеркнули в АЖД.