Как изменится станция метро «Ичеришехер»? - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:57 - Сегодня
В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы» начинается реализация следующего важного инфраструктурного проекта в Бакинском метрополитене.

Одна из компаний AZCON Holding - ЗАО «Бакинский метрополитен» - в рамках ключевых мероприятий по разделению линий приступает к строительству поворотного тоннеля (поворотной камеры) за станцией «Ичеришехер».

Основная цель строительства - с помощью разделения линий обеспечить независимую работу каждой линии, сократить интервалы между поездами и повысить качество обслуживания пассажиров до максимально возможного уровня, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу «Бакинского метрополитена».

В текущей ситуации возврат поездов с одной и той же платформы с технической и безопасной точки зрения не позволяет сократить интервалы до минимума - поворотная камера полностью устранит это ограничение.

После завершения проекта, после высадки пассажиров на станции «Ичеришехер», поезда будут направляться в поворотную камеру, расположенную за станцией, а оттуда будут заходить на платформу, которая в настоящее время закрыта для входа, и следовать с пассажирами в направлении станции «Ази Асланов».

Это также позволит ликвидировать буферную зону, которая сейчас мешает движению следующих поездов и ограничивает сокращение интервалов по соображениям безопасности. В результате изменения пассажиропоток будет регулироваться более безопасно и комфортно, а движение поездов станет более гибким.

Таким образом, в результате строительства поворотной камеры:

- на Красной линии будет обеспечен максимально возможный минимальный интервал;

- зоны посадки и высадки пассажиров будут полностью разделены;

- в пиковые часы резервные поезда будут находиться в поворотной камере в готовности;

- создадутся удобные условия для стоянки поездов и проведения ночных работ;

- в случае технической неисправности поезда смогут оперативно выводиться с линии.

Подчеркивается, что поворотная камера не создаст альтернативного входа для пассажиров в метро. Она предназначена исключительно для технических целей - обеспечения быстрых маневров и парковки поездов.

Отмечается, что проект имеет также важное значение для градостроительных принципов и создания экологичной среды в столице. На территории, которая в настоящее время используется лишь как хаотичная автомобильная стоянка:

- наземная часть будет преобразована в пешеходную зону и зеленую площадку;

- подземная часть будет оборудована многоуровневой парковкой более чем на 200 автомобилей;

- на самом нижнем уровне будет создана современная инфраструктура для движения поездов и технических нужд.

Во время строительства движение транспортных средств по прилегающей улице не будет ограничиваться - станция «Ичеришехер» будет функционировать в обычном режиме на протяжении всех этапов строительства.

