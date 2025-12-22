 Обвиняемый Карен Аванесян после задержания называл себя «героем Армении» | 1news.az | Новости
Общество

Обвиняемый Карен Аванесян после задержания называл себя «героем Армении»

First News Media17:10 - Сегодня
Карен Аванесян, обвиняемый в терроризме и других особо тяжких преступлениях, находясь в больнице, называл себя «героем Армении».

Об этом на продолжающемся судебном процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям заявил сотрудник полиции по имени Эльмар, принимавший участие в задержании Аванесяна.

Он отметил, что во время операции Аванесян, игнорируя требования полиции сложить оружие, продолжал оказывать вооруженное сопротивление.

«Прибыв на место происшествия, мы неоднократно призывали его сдаться. Однако, игнорируя эти призывы, он продолжал оказывать вооруженное сопротивление. Аванесян с оружием направлялся в сторону территории, где проводилось массовое мероприятие. Затем он скрылся в одном из домов, откуда произвел 6-7 выстрелов и бросил гранату. В результате сотрудники полиции были вынуждены применить оружие и ранить его», - сказал он.

После задержания Аванесян был доставлен в больницу, где, находясь в раненом состоянии, называл себя «героем Армении», сообщил полицейский.

Источник: Report

