В столичном ресторане Sherlock Park выявлены нарушения – ФОТО

В ходе проверки, проведённой сотрудниками Агентства продовольственной безопасности в заведении общественного питания «Sherlock Park», принадлежащем физическому лицу Зумруд Бадирли и расположенному в Низаминском районе Баку на улицы М.Гянджеви, дом 1А, кв. 1А, был выявлен ряд нарушений.

Выяснилось, что объект ведёт деятельность без регистрации по безопасности пищевых продуктов, не соблюдается принцип технологической последовательности, в кухне отсутствует система вентиляции, в морозильных и холодильных камерах нарушен принцип соседства продуктов, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В холодильнике были обнаружены мясо фазана, перепелов, кур, рыбы и говядина, которые не прошли ветеринарную экспертизу и не сопровождались соответствующими ветеринарными документами.

Во время проверки живые птицы, содержащиеся на придомовой территории объекта (2 петуха, 2 белых утки и 1 индюк), были удалены с объекта и переданы предпринимателю для содержания на его личной территории; постройки, в которых содержались птицы, были демонтированы, а территория очищена.

Предприниматель в объяснении отметил, что дичь (фазан, рябчик, тетерев и др.) не продаётся, а рекламировалась на странице в Instagram исключительно для привлечения клиентов.

По факту составлен административный протокол в отношении физического лица, деятельность объекта временно приостановлена до устранения выявленных нарушений, продажа продукции без сопровождающих документов запрещена.