При поддержке «Misli» завершился сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года - ФОТО - ВИДЕО

Сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года, проведённый при поддержке бренда «Misli» компании «Azərlotereya» — законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в стране, а также при организационной поддержке Интеллектуального центра Consensus, успешно завершился.

Лига, стартовавшая в феврале, на протяжении 10 месяцев принимала турниры, отличавшиеся высоким уровнем конкуренции и напряжённой интеллектуальной борьбой. В течение сезона было проведено в общей сложности 22 турнира, участникам были представлены вопросы, подготовленные более чем 20 авторами.

По итогам насыщенного и зрелищного сезона победителем Профессиональной интеллектуальной лиги стала команда «Interpretes United». Второе место заняла команда «Old School», третье — команда «Kranium».

В рамках Профессиональной интеллектуальной лиги также были организованы финальные соревнования за «Qış Kuboku». Победителем турнира стала команда «Boy’s Division». Второе и третье места заняли команды «V» и «CMYK» соответственно.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Отметим, что Профессиональная интеллектуальная лига уже третий год реализуется при поддержке «Misli».

Основной целью проекта является содействие развитию интеллектуального движения на родном языке, эффективная организация досуга молодёжи, а также вклад в формирование интеллектуально развитых кадров в будущем.

«Misli» и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку развитию интеллектуальных проектов в стране и реализации новых инициатив в этом направлении.

