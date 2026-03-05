Катар осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

Катар решительно осуждает удары иранскими беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Катара.

В заявлении отмечается, что "Государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по братской Республике Турция и удары по аэропорту в Азербайджанской Республике с помощью иранских беспилотников"

"Эти враждебные действия представляют собой опасную эскалацию и вопиющее нарушение суверенитета государств в рамках серии безответственных иранских атак, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона", - говорится в документе.

МИД Катара также заявил, что "продолжение открытия Исламской Республикой Иран новых фронтов и расширение круга эскалации в отношениях с соседними странами крайне опасны, и призывает немедленно прекратить эту безответственную политику, подрывающую безопасность и стабильность региона, и поставить во главу угла интересы народов региона, придерживаясь принципов добрососедства и международного права".

"Министерство подчеркивает полную солидарность Государства Катар с братской Республикой Турция и Азербайджанской Республикой, а также поддержку всех мер, предпринимаемых ими для сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в заявлении.