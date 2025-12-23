В Узунтепе автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
В Джалилабадском районе зафиксирован дорожно-транспортный инцидент со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, происшествие произошло в селе Узунтепе.
По предварительным данным, автомобиль Ford Transit сбил пешехода, жительницу села Судавар Гулиеву, 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти женщину не удалось.
По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Джамиля Суджадинова
