В Узунтепе автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

В Джалилабадском районе зафиксирован дорожно-транспортный инцидент со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, происшествие произошло в селе Узунтепе.

По предварительным данным, автомобиль Ford Transit сбил пешехода, жительницу села Судавар Гулиеву, 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти женщину не удалось.

По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Джамиля Суджадинова