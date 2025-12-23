 В Азербайджане утверждены нормы и правила для приютов для бездомных животных | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане утверждены нормы и правила для приютов для бездомных животных

Феликс Вишневецкий10:33 - Сегодня
В Азербайджане утверждены нормы и правила для приютов для бездомных животных

Решением Коллегии Агентства продовольственной безопасности от 4 декабря 2025 года № 64 утверждены «Ветеринарно-санитарные нормы и правила для приютов для бездомных животных».

Правила направлены на защиту жизни и здоровья бездомных животных, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также на обеспечение благополучия животных, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Государственный ветеринарный контроль в приютах для бездомных животных осуществляется Агентством продовольственной безопасности.

Приюты должны размещаться в эпизоотически благополучных зонах с соблюдением установленных законодательством санитарно-защитных расстояний от жилых зданий, водоёмов, ферм и промышленных объектов. В приютах необходимо предусмотреть отдельные помещения или зоны для карантина, лечения, здоровых и уязвимых животных, а также специальные площади для хранения ветеринарных препаратов и кормов.

Условия содержания животных должны соответствовать их виду, массе и физиологическим потребностям.

Ветеринарные мероприятия в приютах могут проводиться исключительно квалифицированным ветеринарным специалистом.

Решение вступит в силу 4 мая 2026 года.

Более подробную информацию можно получить, перейдя по ссылке.

Поделиться:
299

Актуально

Мнение

Когда слова не работают: Баку больше не верит обещаниям Москвы

Xроника

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Общество

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Политика

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Общество

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

В Баку загорелся детский сад

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершилось - ФОТО

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

Скончалась мама Анара Мамедханова

Последние новости

Азербайджан и Оман отменяют визы для владельцев диппаспортов

Сегодня, 13:12

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку загорелся детский сад

Сегодня, 13:05

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

Сегодня, 13:00

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Сегодня, 12:57

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Сегодня, 12:48

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

Сегодня, 12:43

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

Сегодня, 12:35

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Сегодня, 12:25

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 12:20

Трагически погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

МВД обратилось к гражданам по поводу несчастных случаев с пиротехникой - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Исторический полет: Первый человек с инвалидностью, полетевший в космос - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Баку мужчина погиб после падения с лестницы

Сегодня, 11:50

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Полад Бюльбюльоглу о назначении сына: «Никто не может сказать, что за счет отца…» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Окончательный отчет о крушении самолета AZAL еще не представлен - Ильхам Амиров

Сегодня, 11:32

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 11:27

Более 47 тысяч школьников переведены через электронную систему

Сегодня, 11:18

Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00