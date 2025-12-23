В Азербайджане утверждены нормы и правила для приютов для бездомных животных

Решением Коллегии Агентства продовольственной безопасности от 4 декабря 2025 года № 64 утверждены «Ветеринарно-санитарные нормы и правила для приютов для бездомных животных».

Правила направлены на защиту жизни и здоровья бездомных животных, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а также на обеспечение благополучия животных, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Государственный ветеринарный контроль в приютах для бездомных животных осуществляется Агентством продовольственной безопасности.

Приюты должны размещаться в эпизоотически благополучных зонах с соблюдением установленных законодательством санитарно-защитных расстояний от жилых зданий, водоёмов, ферм и промышленных объектов. В приютах необходимо предусмотреть отдельные помещения или зоны для карантина, лечения, здоровых и уязвимых животных, а также специальные площади для хранения ветеринарных препаратов и кормов.

Условия содержания животных должны соответствовать их виду, массе и физиологическим потребностям.

Ветеринарные мероприятия в приютах могут проводиться исключительно квалифицированным ветеринарным специалистом.

Решение вступит в силу 4 мая 2026 года.

