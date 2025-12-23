Опасный груз на дороге: к чему приводит нарушение правил перевозки - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к водителям грузовых автомобилей с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения правил перевозки грузов.

В ведомстве отметили, что зафиксированный на одной из центральных магистралей столицы инцидент наглядно продемонстрировал, к каким серьезным последствиям может привести нарушение установленных требований. Неправильное размещение или ненадлежащее крепление груза создает угрозу безопасности дорожного движения и может привести к аварийным ситуациям.

В МВД подчеркнули, что водитель обязан до начала движения и в пути следить за состоянием, размещением и креплением перевозимого груза. Перевозка не должна создавать опасность для людей и причинять ущерб государственному или частному имуществу.

В случае падения груза на проезжую часть и невозможности его немедленного устранения водитель должен обозначить опасный участок знаком аварийной остановки или переносным сигнальным устройством с мигающим красным светом.

В Центре напомнили, что данные требования закреплены в статье 57 Закона «О дорожном движении» и обязательны для всех водителей грузового транспорта. Соблюдение правил перевозки, как подчеркнули в МВД, является важным условием обеспечения безопасности не только самих водителей, но и всех участников дорожного движения.

Джамиля Суджадинова