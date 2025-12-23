В Баку сегодня приостановят газоснабжение в трех районах

Сегодня в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах Баку возможны временные перебои в газоснабжении.

Об этом сообщили в «Азеригаз».

По информации предприятия, приостановка подачи газа связана с плановыми ремонтными работами. В Хатаинском районе ограничения коснутся улиц М. Хади, Р. Мамедова, Джаваншира и Х. Мамедова.

В Сураханском районе временно без газа останутся поселки Говсан и Ени Сураханы, а также улицы Меркези и С. Алиева. В Бинагадинском районе ограничения затронут отдельные дороги и улицы поселков Бинагади и Баладжары.

Ремонтные работы начнутся в 10:00 и продлятся до их завершения.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова