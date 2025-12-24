 Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО

First News Media23:00 - Сегодня
Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО

24 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в специальной общеобразовательной школе-интернате номер 5 города Баку.

Гости приняли участие в новогоднем мероприятии, организованном в школе.

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева встретились со школьниками, обучающимися здесь, поздравили их по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, вручили им подарки.

Гости посмотрели выступления и танцы учащихся, прослушали в их исполнении стихотворения и музыкальные отрывки.

Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева пообщались с детьми и сфотографировались с ними.

Отметим, что школа-интернат для детей с нарушением зрения была построена в 1961 году. В 2006 году школа была капитально отремонтирована Фондом Гейдара Алиева, были созданы новые классные комнаты, компьютерный зал, и оснащена современным оборудованием.

Поделиться:
207

Актуально

Политика

Президент: Те, кто в свое время на стадионе в Ханкенди сказали «Карабах – это ...

Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО

Политика

Лейла Алиева опубликовала семейное фото по случаю дня рождения Президента ...

Политика

Хикмет Гаджиев: На данном этапе преждевременно говорить о возможном участии ...

Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО

Объявлен график работы «Азербайджанских железных дорог» в праздники

Введено в эксплуатацию здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра - ФОТО

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии для детей в Центральном ботаническом саду - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Украинка, торговавшая органами в Азербайджане, экстрадирована в Казахстан - ФОТО

Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Последние новости

NASA спустя полвека готовит новый полет на Луну

Сегодня, 23:20

Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили школу-интернат №5 города Баку - ФОТО

Сегодня, 23:00

Объявлен график работы «Азербайджанских железных дорог» в праздники

Сегодня, 22:40

Лейла Алиева опубликовала семейное фото по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Сегодня, 22:21

В России могут обязать блогеров размещать рекламу патриотического содержания

Сегодня, 22:00

Президент: Те, кто в свое время на стадионе в Ханкенди сказали «Карабах – это Армения, и точка», были вынуждены заявить «Карабах – это Азербайджан!»

Сегодня, 21:40

Хикмет Гаджиев: На данном этапе преждевременно говорить о возможном участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

Сегодня, 21:20

Введено в эксплуатацию здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра - ФОТО

Сегодня, 21:00

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня, 20:40

Суд РФ отменил приговор Фаику Алиеву

Сегодня, 20:20

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии для детей в Центральном ботаническом саду - ФОТО

Сегодня, 20:00

Глава ГЭЦ: Ребенок, который учит уроки, сможет поступить в университет, репетитор не нужен

Сегодня, 19:45

Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 19:42

Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 19:30

Фонд Гейдара Алиева удостоен премии «Laurentum» Италии - ФОТО

Сегодня, 19:15

Закир Гасанов выразил соболезнования ливийской стороне

Сегодня, 19:00

Конфликтовавшие 7 лет учителя - бывшие одноклассницы - подрались на улице

Сегодня, 18:45

Аудиовизуальный совет принял решения по лицензированию операторов

Сегодня, 18:30

В Грозном открыли монумент в память о погибших при крушении самолета AZAL

Сегодня, 18:16

Али Асадов встретился с председателем Управления по делам религии Турции

Сегодня, 18:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00