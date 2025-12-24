Лейла, Арзу и Алена Алиевы разделили праздничную радость проживающих в приюте Təmiz Dünya детей - ФОТО

24 декабря для детей, проживающих в приюте Təmiz Dünya, было организовано праздничное торжество.

В празднике приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами развлекали детей, участвовавших в празднике, подарив им приятные моменты.

С целью обеспечения удобных и безопасных поездок детей в школу руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева подарила центру новый автобус.

Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева преподнесли детям подарки, разделив с малышами радость.