 Опубликована статистика по детям в приёмных семьях Азербайджана - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Опубликована статистика по детям в приёмных семьях Азербайджана - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:07 - Сегодня
Опубликована статистика по детям в приёмных семьях Азербайджана - ВИДЕО

По данным Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, за период c ноября 2023 года по сегодняшний день 60 детей были переданы в приёмные семьи.

Из них 36 - девочки, 24 – мальчики; среди детей 28 в возрасте до 6 лет, 26 детей - 7–13 лет и 6 детей - 14–18 лет, сообщает 1news.az ссылкой на Агентство социальных услуг.

На данный момент 31 ребёнок проживает в приёмных семьях в Баку, а 29 - в регионах: в городах - Агджабеди (1), Билясувар (1), Джалилабад (1), Гянджа (3), Гёйчай (1), Гёйгёль (3), Хачмаз (2), Лянкяран (4), Шамаха (1), Шеки (1), Шамкир (4), Загатала (1), Астара (1), Зардаб (1), Огуз (3), Имишли (1).

В соответствии с законодательством между министерством и лицами, берущими детей под опеку, были заключены договоры о передаче ребёнка в приёмную семью.

«Модель «приёмная семья» является одной из широко распространённых форм заботы о детях в мире. Передача детей, лишённых родительской опеки, в приёмные семьи способствует их воспитанию и развитию в семейной среде под контролем государства», - отмечают в Госагентстве.

Поделиться:
224

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди

Xроника

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Xроника

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Политика

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама ...

Общество

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Гавань без правил - как порт в Баку стал сценой криминального сюжета

Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

Последние новости

Маршрутный автобус загорелся на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Армянскую церковь лишат права собственности на земельные участки

Сегодня, 13:45

Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 13:40

«Опасность повсюду!»: Как киберугрозы подстерегают нас там, где мы чувствуем себя в безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 13:28

Азербайджанец Самир Фарзалибеков о работе с Джеймсом Кэмероном: «Это был незабываемый опыт» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:22

Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

В Баку впервые проведена православная литургия на азербайджанском языке

Сегодня, 13:15

Дорожная полиция напоминает о безопасности при обгоне и маневрировании

Сегодня, 13:10

Военнослужащий ГПС Азербайджана скончался в Турции

Сегодня, 13:05

Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня

Сегодня, 13:00

Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме

Сегодня, 12:55

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики - Fanatik

Сегодня, 12:50

«Нулевой день» с Робертом Де Ниро в главной роли и не только: Названы худшие сериалы 2025 года – ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Пашинян: Историческая Армения говорит нам: «не идите по моему пути»

Сегодня, 12:40

Оверчук сообщил о планах расширения экспорта в Армению через Азербайджан

Сегодня, 12:38

Рассел Брэнд снова обвиняется в сексуальных преступлениях

Сегодня, 12:35

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 12:33

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:27

Трамп призвал «усыпить» ведущего телеканала CBS

Сегодня, 12:25
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00