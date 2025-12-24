Опубликована статистика по детям в приёмных семьях Азербайджана - ВИДЕО

По данным Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, за период c ноября 2023 года по сегодняшний день 60 детей были переданы в приёмные семьи.

Из них 36 - девочки, 24 – мальчики; среди детей 28 в возрасте до 6 лет, 26 детей - 7–13 лет и 6 детей - 14–18 лет, сообщает 1news.az ссылкой на Агентство социальных услуг.

На данный момент 31 ребёнок проживает в приёмных семьях в Баку, а 29 - в регионах: в городах - Агджабеди (1), Билясувар (1), Джалилабад (1), Гянджа (3), Гёйчай (1), Гёйгёль (3), Хачмаз (2), Лянкяран (4), Шамаха (1), Шеки (1), Шамкир (4), Загатала (1), Астара (1), Зардаб (1), Огуз (3), Имишли (1).

В соответствии с законодательством между министерством и лицами, берущими детей под опеку, были заключены договоры о передаче ребёнка в приёмную семью.

«Модель «приёмная семья» является одной из широко распространённых форм заботы о детях в мире. Передача детей, лишённых родительской опеки, в приёмные семьи способствует их воспитанию и развитию в семейной среде под контролем государства», - отмечают в Госагентстве.