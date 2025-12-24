 Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ФОТО

First News Media12:55 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ФОТО

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдам и встретились с переселившимися сюда жителями.

Cпециальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства об условиях, созданных в комплексе.

Было сообщено, что комплекс, занимающий территорию площадью более 13 гектаров, состоит из 11 кварталов. Здесь построено 60 зданий. В комплексе имеется в общей сложности 1268 квартир, в том числе 114 однокомнатных, 464 двухкомнатных, 536 трехкомнатных, 154 четырехкомнатных. В декабре планируется переселить сюда 104 семьи (426 человек). Еще 1164 семьи (4772 человека) будут переселены в январе-феврале 2026 года.

Здания бесперебойно обеспечиваются водой, электричеством и высокоскоростным интернетом, а квартиры – отоплением и горячей водой. На территории комплекса проведены широкомасштабные работы по благоустройству, проложены внутренние дороги протяженностью около 5 километров, созданы спортивные и детские площадки, велодорожка, подземные и наземные автопарковки на 1218 мест.

Отметим, что глава государства заложил фундамент этого комплекса в 2023 году. В феврале этого года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в комплексе.

Главный принцип восстановления Карабаха и Восточного Зангезура – обеспечение комфортной жизни бывших вынужденных переселенцев путем создания населенных пунктов, соответствующих современным стандартам. При этом особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. На освобожденных от оккупации территориях строятся современные школы, детские сады, медицинские учреждения, для обеспечения занятости создаются промышленные парки, различные производственные предприятия, сервисные участки. Все эти меры служат возрождению Карабаха и Восточного Зангезура в короткие сроки, устойчивому размещению населения и стремительному развитию региона.

