В Баку продлили время работы регулярных маршрутов в новогоднюю ночь

В связи с Днём солидарности азербайджанцев всего мира и празднованием Нового года, регулярные маршруты в Баку будут функционировать 1 января до 01:30.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AYNA.

Отмечается, что учитывая, что в праздничные дни пассажиропоток особенно увеличивается в направлении Приморского национального парка и центральных районов города из-за новогодних мероприятий и фейерверков, перевозчикам, работающим на регулярных маршрутах, даны соответствующие указания для обеспечения безопасной, комфортной и бесперебойной перевозки пассажиров.

Также AYNA напомнила перевозчикам о необходимости организации пассажирских перевозок в нерабочие дни в соответствии с законодательством и усилении контроля за соблюдением водителями утверждённого расписания движения.

