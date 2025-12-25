Euronews о том, как Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей – ВИДЕО

Международный круглосуточный информационный телеканал Euronews снял сюжет про то, как город Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей.

От улиц, ориентированных на людей, до комплексной мобильности и электрических автобусов: транспортные преобразования в Баку отражают готовность города к устойчивому городскому образу жизни, отмечает Euronews.

Баку переосмысливает мобильность как решение для создания более пригодного для жизни и устойчивого города. По всей столице улицы и общественные пространства перестраиваются с учётом приоритетов пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, что поддерживается новыми автобусными полосами, велосипедными дорожками и узлами микромобильности.

Жители говорят, что изменения сокращают время в пути, снижают затраты и улучшают благополучие, при этом всё больше людей выбирают велосипеды и самокаты для ежедневных поездок. Наряду с микромобильностью инвестиции в электрические автобусы меняют общественный транспорт, подчеркивая переход к более чистому, доступному и ориентированному на людей городскому движению – более подробно обо всем этом в представленном ниже сюжете Euronews.