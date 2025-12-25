Задержаны лица, незаконно завладевшие криптовалютой на сумму 1 миллион манатов

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана в рамках международного сотрудничества и оказания правовой помощи иностранным правоохранительным органам провело очередную операцию.

Киберполиции поступила информация о гражданах Азербайджана, причинивших значительный ущерб различным лицам в одной из иностранных стран под видом онлайн-торговли криптовалютой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведённых оперативно-технических мероприятий были задержаны ранее судимые за аналогичные преступления в Турции и России Малик Гусейнов и Махмуд Аскерли.

Расследование установило, что М.Гусейнов совместно с М.Аскерли арендовали офис в торговом центре, расположенном в столице одной из зарубежных стран. Через некоторое время М.Гусейнов предъявил поддельные 600 000 долларов США в пункт обмена валют, находящийся в этом торговом центре, и потребовал перевода 600 000 USDT криптовалюты на свой счёт. Убедившись, что криптовалюта на сумму более 1 000 000 манатов поступила на его счёт, он покинул страну.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении М.Гусейнова и М.Аскерли судом избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.

«Отметим, что в современном мире широкое распространение электронных платежей и операций с криптовалютой повышает риски мошенничества. Пользуясь этим, ряд преступных группировок пытается как в виртуальном пространстве, так и в реальной жизни совершать киберпреступления и присваивать чужие денежные средства. Поэтому особенно важно быть внимательными при финансовых операциях с незнакомыми людьми в социальных сетях, а также не вкладывать деньги в «криптопроекты», обещающие «высокую» или «перспективную» прибыль», - отмечают в МВД.